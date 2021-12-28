В подмосковной Балашихе загорелись бани

Очевидцы сообщили о пожаре в банях в подмосковной Балашихе. По предварительной информации, загорелись здания на улице Текстильщиков. Ролик появился в сообществе во «ВКонтакте» «Балашиха Сити».

Подробности инцидента пока неизвестны. На опубликованных в Сети кадрах видно, что над домами поднимается густой дым. Предположительно, возгорание происходит на большой площади, однако пока что о локализации пожара не сообщается. Также неизвестно, находился ли в этот момент кто-то в здании, и если да, то есть ли пострадавшие.

За последние два дня текущей недели это уже четвёртое возгорание в регионе. Так, 27 декабря в детском саду в подмосковном Раменском произошёл пожар. Возгоранию был присвоен ранг повышенной сложности. Кроме того, в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) также произошёл пожар. Очевидцы сообщили, что из окон валил дым.

Помимо этого, сообщалось, что в Москве на 37-м километре Киевского шоссе загорелся бензовоз, который перевозил пропан-бутан. Автоцистерна находилась рядом со съездом на Боровское шоссе, и к ней не могли подобраться из-за угрозы взрыва. Тем не менее бензовоз удалось потушить.