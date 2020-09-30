В Подмосковье задержали похитителя 16-летней девушки

https://static.news.ru/photo/cfedf8fe-0319-11eb-83f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosobl.sledcom.ru

Подмосковные следователи предъявили 40-летнему москвичу обвинение в разбойном нападении с применением оружия и в похищении несовершеннолетней. В Пушкинском районе на Ельдигинском шоссе он спросил у стоявшей на остановке школьницы дорогу до деревни Алёшино и пообещал подвезти, а затем связал руки верёвкой, отобрал телефон и повёз в неизвестном направлении. Девочке удалось сбежать, ей оказал помощь проезжавший мимо водитель, который и отвёз её домой.

В ходе грамотно проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки удалось установить личность мужчины, причастного к преступлению, и задержать его, — сообщили в СУ СК РФ по Московской области.

Следователи уже осмотрели автомобиль обвиняемого, провели опознание, допросы, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следствие ходатайствует перед судом об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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