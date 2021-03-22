В Подмосковье собаки задушили школьницу её шарфом

https://static.news.ru/photo/e4bdc752-8b07-11eb-b18a-96000091f725_660.jpg Фото: B. Rainer/blickwinkel/Global Look Press

В подмосковной Истре 11-летняя школьница погибла во время прогулки со своими собаками породы кане-корсо. Животные заигрались с её длинным шарфом и задушили ребёнка.

Инцидент произошёл утром 21 марта. Девочка гуляла с собаками около дома. Через какое-то время её тело с обмотанным вокруг шеи шарфом обнаружил сосед. Он вызвал скорую помощь. Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть школьницы.

Собак усыпили. Прокуратура региона начала проверку по факту происшествия, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 14-летняя девочка выпрыгнула из окна с шестого этажа, спасаясь от агрессивных собак. Она пришла в гости к своему другу, который не уследил за питомцами — двумя стаффордширскими терьерами. Школьница упала на козырёк дома и погибла.

Профессиональный кинолог Владимир Уражевский усомнился, что эти собаки могли напасть на девочку и покусать её. По его словам, для них такое поведение совсем нетипично.