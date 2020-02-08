Неизвестные устроили потасовку на улице Институтской в подмосковном городе Сергиев Посад. В результате инцидента два человека доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.
Видеоролик с происшествием
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия. Они разыскивают виновных.
Как писал NEWS.ru ранее, в ночь с пятницы на субботу в результате возникшей массовой драки на юге Казахстана, которая перекинулась из села Масанчи, где начался конфликт, в сёла Аухатты и Булан-Батыр, погибли 10 человек.
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