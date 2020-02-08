https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные устроили потасовку на улице Институтской в подмосковном городе Сергиев Посад. В результате инцидента два человека доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.

Видеоролик с происшествием попал в Telegram-канал Mash. На записи заметно, как толпа мужчин избивает лежащего на асфальте. Затем к ним подбегает ещё один и делает выстрел. Мужчины садятся в автомобиль и скрываются с места происшествия.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия. Они разыскивают виновных.

Как писал NEWS.ru ранее, в ночь с пятницы на субботу в результате возникшей массовой драки на юге Казахстана, которая перекинулась из села Масанчи, где начался конфликт, в сёла Аухатты и Булан-Батыр, погибли 10 человек.