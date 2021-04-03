В Подмосковье погиб сын худрука театра-студии «Непоседы»

https://static.news.ru/photo/b4cd7fd8-9525-11eb-a0a9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Солнечногорском городском округе Московской области погиб 14-летний сын основательницы театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян.

Трагедия произошла в городском округе Солнечногорск в одной из деревень, где проживали Елена и её сын Кирилл. Тело 14-летнего мальчика нашли вскоре после полуночи возле дома, — сообщает «МК».

По данным Telegram-канала Mash, мальчик вылез на крышу дома через окно третьего этажа, поскользнулся и упал вниз. Пиар-директор театра утверждает, что у подростка не было конфликтов с родителями, версию самоубийства он тоже исключает.

Кирилл — единственный сын Елены Пинджоян, он принимал активное участие в работе театра-студии, был ведущим концертных программ «Непосед», вёл ежегодный телевизионный проект «Взрослые и дети».

Как писал NEWS.ru, в подмосковном Солнечногорске 26-летний мужчина убил 15-летнего школьника, нанеся ему 38 ударов ножом. Подозреваемого задержали при попытке скрыться, он планировал уехать во Владимирскую область. Проживавший в Зеленограде подросток после занятий в школе поехал гулять в Солнечногорск. Там он познакомился с мужчиной, который предложил пойти к нему в квартиру. Дома злоумышленник нанёс школьнику удары ножом в область туловища и конечностей, от которых тот скончался на месте. По факту инцидента следователи СКР по Московской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу.