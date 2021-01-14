В Подмосковье пенсионер вызвал полицию и открыл стрельбу из ружья

Следователи в подмосковном Пушкино проводят проверку после того, как пожилой мужчина выстрелил из ружья в сторону прибывших по вызову сотрудников полиции. Те находились за металлической дверью квартиры, а стрелявший — внутри, поэтому обошлось без пострадавших.
По данным ТАСС, подвыпивший мужчина
Стрелком оказался 61-летний пенсионер, который находился в сильном алкогольном опьянении. Он был задержан. Взрывное устройство не обнаружено.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли одну стреляную гильзу и ружьё. Всех жильцов квартиры отправили давать объяснения в отделение полиции.
Следственный комитет, в свою очередь,
Известно, что в квартире проживают три человека — пожилые родители и взрослый сын. Оттуда и раньше неоднократно звонили и рассказывали о разных преступлениях. Например, днём ранее сообщили о планировании теракта.
Ранее в Кировской области, как писал NEWS.ru, руководитель школы бокса выстрелил в тренера другой организации Анатолия Скрябина. Пострадавший получил ранение живота.