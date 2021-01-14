В Подмосковье пенсионер вызвал полицию и открыл стрельбу из ружья

https://static.news.ru/photo/b2ab54ae-5732-11eb-9dbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи в подмосковном Пушкино проводят проверку после того, как пожилой мужчина выстрелил из ружья в сторону прибывших по вызову сотрудников полиции. Те находились за металлической дверью квартиры, а стрелявший — внутри, поэтому обошлось без пострадавших.

По данным ТАСС, подвыпивший мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что у него есть взрывное устройство, которое он планирует взорвать. Правоохранители приехали проверить информацию о готовящемся преступлении. В этот момент внутри раздались выстрелы.

Стрелком оказался 61-летний пенсионер, который находился в сильном алкогольном опьянении. Он был задержан. Взрывное устройство не обнаружено.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли одну стреляную гильзу и ружьё. Всех жильцов квартиры отправили давать объяснения в отделение полиции.

Следственный комитет, в свою очередь, проверит разрешение на ношение оружия, а также порядок его выдачи и контроля, передаёт РИА Новости.

Известно, что в квартире проживают три человека — пожилые родители и взрослый сын. Оттуда и раньше неоднократно звонили и рассказывали о разных преступлениях. Например, днём ранее сообщили о планировании теракта.

Ранее в Кировской области, как писал NEWS.ru, руководитель школы бокса выстрелил в тренера другой организации Анатолия Скрябина. Пострадавший получил ранение живота.