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В Подмосковье отравились все жильцы общежития

23:12, 17 сентября 2021
В Подмосковье отравились все жильцы общежития Фото: pixabay
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В посёлке Островцы под Люберцами все жильцы общежития отравились: источник отравления пока не установлен. Как сообщил Telegram-канал Mash, у всех жителей дома — кишечная инфекция.

Восьмерых отравившихся от 31 до 47 лет госпитализировали c острой кишечной инфекцией, — говорится в сообщении.

Все остальные получают помощь медиков на месте. Официальных данных от властей региона или Минздрава Московской области пока не поступало. 

Ранее стало известно, что в Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в магазине. В результате скончались бабушка и внучка-подросток, ещё один человек в тяжёлом состоянии.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего дезинсектора, который работал в «Магните» на улице Совхозной, где погибшие местные жители купили арбуз. Он проходит подозреваемым по делу о смертельном отравлении. Его юрист Александр Толмачёв заявил, что сотрудник дезинсекции не виноват в гибели людей.

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