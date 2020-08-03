В Подмосковье нашли тело пропавшего мальчика-аутиста

https://static.news.ru/photo/fdea0bb8-d5aa-11ea-bd5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Волоколамском городском округе найден мёртвым страдавший аутизмом 10-летний ребёнок. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Его обнаружили без признаков жизни в Рузском водохранилище.

Тяжелобольной мальчик исчез в воскресенье после того, как его отец-пенсионер забыл закрыть входную дверь, сообщает «МК». После этого мужчина стал разыскивать сына самостоятельно и обегал все соседние дворы, но мальчика нигде не было. Это вынудило пенсионера пойти в полицию.

На поиски, которые длились больше суток, выдвинулись не только сотрудники экстренных служб, но и волонтёры поисково-спасательной группы «Лиза-Алерт». Подмосковный главк СКР при этом возбудил уголовное дело по статье «убийство», чтобы активизировать поиски.

Как писал NEWS.ru, ранее жители Кургана устроили травлю женщины, которую несколько дней назад сняли на видео во время прогулки с сыном-аутистом на поводке безопасности.