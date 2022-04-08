В Подмосковье курьер напал на женщину с ножом

Сотрудники полиции задержали курьера Delivery Club, напавшего на женщину с ножом в подмосковном городе Реутове, говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД. Конфликт произошёл на улице Октября. Две женщины шли по тротуару. В какой-то момент одну из них задел велосипедом проезжавший мимо курьер. Это не понравилось россиянке, и она начала кричать и угрожать, что вызовет полицию. В ответ он достал холодное оружие и несколько раз ударил её. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями, а мужчину задержали.

Сотрудниками полиции подозреваемый в совершении противоправного деяния был задержан на месте происшествия. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, который доставлен в отдел полиции, — говорится в сообщении.

Журналистам издания «Подъём» удалось дозвониться до представителей курьерской службы Delivery Club. Сотрудники компании заверили, что заблокировали рабочий аккаунт курьера, и подчеркнули, что больше сотрудничать с фирмой он не сможет.

Ранее сообщалось, что сотрудники супермаркета избили 35-летнего мужчину, пришедшего в магазин. Нападение произошло в служебном помещении, куда работники привели посетителя из-за подозрений в нарушении целостности одной из упаковок товара. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу.