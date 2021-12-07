В Петербурге задержали уволившегося накануне главу Калининского района

По делу о мошенничестве задержан бывший глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов, который уволился со своей должности 6 декабря, проработав в ней меньше месяца, сообщает «Интерфакс». Уход Громова с должности связывали с неудовлетворительной уборкой снега. Однако возбуждённое против него уголовное дело может быть связано с деятельностью мужчины на посту главы городского комитета по информатизации и связи или с его деятельностью главы Петроградского района.

В администрации Калининского района проходит обыск.

Громов задержан, вменяется статья 159 УК РФ, — уточнил информированный источник.

Официальной информации на этот счёт пока нет. Как пишет портал «Фонтанка», бывшего чиновника подозревают в хищении 250 млн рублей. По данным журналистов, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель не признал свою вину в деле о хищениях на сумму 140 млн рублей. Его задержали в Москве днём 8 октября, чиновник проходит обвиняемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В группе «ПИК» считают, что Лефель тратил деньги дольщиков и компании, в том числе на стадии нулевого цикла строительства.