В Петербурге водитель иномарки сбил переходивших дорогу пешеходов

Водитель иномарки на большой скорости сбил двух пешеходов в центре Санкт-Петербурга. Люди переходили дорогу на зелёный сигнал светофора, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на Невском проспекте, от удара машина два человека отлетели на несколько метров.

В результате один из пешеходов погиб на месте. второго увезли в больницу медики. По информации очевидцев, сразу после ДТП водитель Volkswagen Polo, влетевший в пешеходов, покинул машину и попытался убежать. Но его догнали полицейские, скрутили и уложили на капот авто.

Как сообщили свидетели происшествия, мужчину сильно шатало, похоже, чт он был изрядно пьян.

Позже стало известно, что задержанный полицейскими водитель иномарки неоднократно нарушал правила дорожного движения. на данный момент у него имеется четыре неоплаченных штрафа.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием двух легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz произошло в Калмыкии, по предварительным данным, погибли семь человек. По данным республиканского главка МВД, во второй машине «умерли пять пассажиров», в «Солярисе» — двое, ещё трое пострадавших доставлены в больницу.