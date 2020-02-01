https://static.news.ru/photo/9ba204b4-4500-11ea-a499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель иномарки напал на врачей скорой помощи на Комендантском проспекте.

Об этом сообщает портал 78.ru. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Челябинске скорая помощь не приехала к 4-летнему мальчику с открытым переломом. Родители ребёнка ждали помощи более 40 минут. В мэрии Челябинска прокомментировали, что в соответствии с указом Минздрава России, перелом руки не входит в первую категорию медицинской помощи. В таких случаях вызов передают в «неотложку», время прибытия которой около двух часов.