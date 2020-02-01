В Санкт-Петербурге водитель иномарки напал на врачей скорой помощи на Комендантском проспекте.
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Ранее, как писал NEWS.ru, в Челябинске скорая помощь не приехала к 4-летнему мальчику с открытым переломом. Родители ребёнка ждали помощи более 40 минут. В мэрии Челябинска прокомментировали, что в соответствии с указом Минздрава России, перелом руки не входит в первую категорию медицинской помощи. В таких случаях вызов передают в «неотложку», время прибытия которой около двух часов.
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