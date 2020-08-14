В Петербурге пресекли контрабанду крупной партии кокаина

Сотрудники петербургской полиции пресекли контрабанду более 25 килограммов кокаина. Наркотик был обнаружен ими на судне, пришедшем из Бельгии.
Корабль перевозил 50 большегрузных автомобилей. Незаконный груз был спрятан в кабине одного из них,
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности причастных к перевозке наркотиков лиц.
Ранее NEWS.ru писал, что в Тверской области сотрудниками ФСБ была пресечена контрабанда наркотиков из Китая. С поличным были задержаны два местных жителя, у которых при себе оказалось около половины килограмма наркотического вещества синтетического происхождения QCBL-2201.
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