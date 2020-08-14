В Петербурге пресекли контрабанду крупной партии кокаина

https://static.news.ru/photo/35dad70a-de3e-11ea-9655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники петербургской полиции пресекли контрабанду более 25 килограммов кокаина. Наркотик был обнаружен ими на судне, пришедшем из Бельгии.

Корабль перевозил 50 большегрузных автомобилей. Незаконный груз был спрятан в кабине одного из них, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. По её словам, операция проводилась в связи с информацией, которая поступила в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ от правоохранительных органов Бельгии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности причастных к перевозке наркотиков лиц.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тверской области сотрудниками ФСБ была пресечена контрабанда наркотиков из Китая. С поличным были задержаны два местных жителя, у которых при себе оказалось около половины килограмма наркотического вещества синтетического происхождения QCBL-2201.