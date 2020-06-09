В Тверской области пресечена контрабанда наркотиков из Китая

https://static.news.ru/photo/89bb4c68-aa51-11ea-b726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Контрабанда наркотиков из Китая пресечена сотрудниками ФСБ и таможенными органами в Тверской области.

Об этом сообщило управление ФСБ по региону. По его данным, с поличным задержаны два местных жителя, у которых при себе было около половины килограмма наркотического вещества синтетического происхождения QCBL-2201.

Управлением Федеральной службы безопасности РФ по Тверской области во взаимодействии с таможенными органами пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде крупных партий наркотических средств из Китая, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что распространение наркотика предполагалось среди учащихся школ и студентов. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств), передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Москве трёх человек с 34,7 кг кокаина.