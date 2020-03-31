https://static.news.ru/photo/d254bec6-7335-11ea-a5d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В одной из больниц на территории Пензы скончался мужчина с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Пациенту было 75 лет, и он страдал от многочисленных хронических заболеваний.

Об этом журналистам сообщила секретарь губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина. По её словам, в настоящее время медицинские специалисты устанавливают точную причину смерти пациента.

В Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом. Причина смерти уточняется. Он имел многочисленные хронические заболевания, — приводит ТАСС слова Черёмушкиной.

По информации на 31 марта, в мире коронавирусом заразились более 786 тысяч человек, свыше 166 тысяч выздоровели, более 37 тысяч скончались. В России 2337 заболевших, более 100 человек выписаны из больниц, 17 человек умерло. Из них на Москву приходится 1613 случаев, 70 выписаны из больницы, десять скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, заразившаяся коронавирусной инфекцией нового типа 22-летняя жительница США Эми Ширсель на своей странице в социальной сети рассказала о мучительных ощущениях, которыми сопровождалась болезнь.