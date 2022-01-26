В печи дома родителей пропавшей двухлетней девочки нашли обгоревшие кости

В печи бани дома родителей пропавшей двухлетней девочки в Новгородской области обнаружены останки, похожие на части обгоревших костей, сообщает Telegram-канал SHOT. Мать девочки и её сожитель задержаны по подозрению в убийстве. Следователи проводят экспертизу взятого материала.

После приезда полиции мать вела себя странно — сильно нервничала, но не плакала. Они с сожителем путались в показаниях. Сначала парочка заявила, что якобы Богданова оставила девочку одну в доме и ушла стирать в баню, а её возлюбленный в это время был в гостях. Потом сказали, что находились в бане вместе, — сообщает Telegram-канал.

ЧП произошло в частном доме на улице Урицкого в городе Холм Новгородской области. Мать утверждает, что оставила дочь на кровати, дверь не заперла. Когда вернулась — ребёнок пропал. Следов чужого присутствия в доме следователи не нашли, соседи также ничего не видели. Поисковые отряды, состоящие из волонтёров, прочёсывали лежащую около дома лесополосу.

Мать девочки уже попадала в поле зрения органов опеки: на самом деле у 34-летней женщины кроме малышки ещё семеро детей, но все они были изъяты из семьи в декабре прошлого года. Поводом стало то, что женщина оставила всех детей с 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Малышку органы опеки забрать не смогли из-за её возраста.

Мать не злоупотребляет алкоголем, в насилии над детьми замечена не была, 44-летний отец не живёт с семьёй уже несколько лет. Время от времени в доме появляется сожитель женщины.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело «Убийство малолетнего». Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев, а также выясняют условия жизни ребёнка в семье.