https://static.news.ru/photo/c888b510-3919-11ea-bff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, сначала мать расправилась с ребёнком, а потом пыталась покончить собой. Лежащую на земле женщину нашли во дворе дома, где она проживала. Ей удалось выжить. Сейчас женщина находится под наблюдением медиков. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в посёлке Берёзовка Красноярского края 25-летний мужчина в 2010 году надругался, задушил и залил в бетон свою 14-летнюю сестру по отцу. Следователи вернулись к этому делу спустя десять лет и раскрыли благодаря детектору лжи, на котором изверг выдал себя.