В Нижнем Новгороде возбудили дело после ДТП с автобусами и грузовиком

В Нижнем Новгороде полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с участием двух автобусов и грузовика. В результате пострадали более 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл днём 16 октября. В Московском районе Нижнего Новгорода столкнулись грузовой автомобиль «Газель» и два автобуса — ПАЗ и ЛиАЗ. В результате происшествия никто не погиб, однако за медицинской помощью обратились 24 человека. При этом трое были госпитализированы.

По данным полиции, водитель «Газели», выезжая с прилегающей территории, при наличии знака «Уступи дорогу» столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который, в свою очередь, столкнулся с маршрутным такси ПАЗ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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