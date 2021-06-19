Вероятного убийцу гражданки США задержали в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/3790235e-d0e4-11eb-86f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали вероятного убийцу гражданки США Сироу Илейн в Нижегородской области. Подозреваемым оказался неоднократно судимый житель региона, передаёт официальный сайт СК РФ. По информации СК, мужчина сотрудничает с правоохранительными органами.

По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения. <...> В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения, — говорится в сообщении.

По данным СК РФ, вечером 15 июня 2021-го Илейн вышла из дома, где постоянно проживала, села в не установленное ведомством транспортное средство и уехала в направлении деревни Рекшино Борского района Нижегородской области, после чего пропала. 19 июня стало известно, что волонтёры поисково-спасательного отряда нашли её тело.

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ изъяли технику из квартиры женщины, чтобы выяснить, с кем она могла общаться перед выходом из дома. Перед исчезновением американка написала сообщение матери. В нём говорилось о том, что Илейн едет в машине с незнакомцем.

Женщина училась на адвоката в Нижнем Новгороде в университете имени Лобачевского. Она приехала в Россию из Калифорнии три года назад и проживала в съёмной квартире.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли живым пропавшего шестилетнего мальчика. В поисках участвовали около 300 человек — сотрудники полиции и СК, волонтёры, а также местные жители.