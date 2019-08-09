https://static.news.ru/photo/5c13e792-ba70-11e9-b1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Нижегородской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в людей, стоявших на обочине. В результате инцидента пострадали семь человек.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что ДТП произошло в пятницу, 9 августа, около 02:30 мск на 3-м км автодороги, ведущей к посёлку Турбазы. По данным ведомства, двое из семи пострадавших госпитализированы.



В настоящее время ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия.

Как писал News.ru, водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошёл 3 августа на юго-востоке столицы на улице Басовская.