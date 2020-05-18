В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2cd99c30-98fd-11ea-baec-fa163e074e61_660.jpg Корпус НИИ скорой помощи им. Склифосовского для пациентов, заболевших COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные сообщили о «минировании» семи столичных медучреждений, где лечат заболевших коронавирусом.

По словам представителя экстренных служб, в числе учреждений, получивших анонимные сообщения, оказались клинические больницы № 8, 9, 15,19, Институт имени Склифосовского и инфекционная клиническая больница № 1, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 16 мая все инфекционные больницы, родильные дома и станции метрополитена столицы получили анонимные сообщения об угрозах взрыва.

9 мая после подобных сообщений кинологи и полицейские обследовали здания порядка 10 больниц в Москве, в том числе в Коммунарке.

Волна «минирований» в российских городах началась в конце прошлого года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, самолёты, школы и больницы.