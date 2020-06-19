Женщина забила насмерть йоркширского терьера во время конфликта в Москве

Жительница Москвы обратилась в полицию, рассказав, что её пса породы йоркширский терьер убили в ходе конфликта на улице.
Об инциденте
Правоохранители задержали 37-летнюю подозреваемую. Она отказалась давать какие-либо объяснения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее NEWS.ru писал о жителе Новосибирска, который получил три года колонии за жестокое убийство взятой из приюта собаки.
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