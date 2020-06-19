Женщина забила насмерть йоркширского терьера во время конфликта в Москве

https://static.news.ru/photo/569ab2d4-b22a-11ea-bd99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Жительница Москвы обратилась в полицию, рассказав, что её пса породы йоркширский терьер убили в ходе конфликта на улице.

Об инциденте сообщает ГУ МВД по Москве. В дежурной части ОМВД РФ по району Зюзино потерпевшая рассказала, что у неё произошёл словесный конфликт с незнакомыми мужчиной и женщиной, когда она гуляла с собакой. В ходе ссоры женщина взяла чужую собаку за поводок и дважды ударила терьера головой об асфальт. Животное скончалось от полученных травм.

Правоохранители задержали 37-летнюю подозреваемую. Она отказалась давать какие-либо объяснения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее NEWS.ru писал о жителе Новосибирска, который получил три года колонии за жестокое убийство взятой из приюта собаки.