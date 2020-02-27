Суд в Новосибирске приговорил к трём годам и 15 дням колонии-поселения местного жителя за жестокое убийство собаки. История её гибели вызвала широкий общественный резонанс в регионе.
Всё началось с того, что тело животного с многочисленными ранениями обнаружили в лифте жильцы одной из многоэтажек. Вскоре выяснилось, что собака по кличке Шанти жила в приюте, однако впоследствии обрела хозяина. К нему в итоге и пришли следователи.
Как
По данным РИА Новости, которое
В итоге мужчина был осуждён по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель, совершённое с применением садистских методов».
Ранее депутат Заксобрания Кировской области оказался фигурантом уголовного дела об убийстве двух охотничьих собак. Как писал NEWS.ru, он застрелил «из хулиганских побуждений без значительного повода» животных, которые принадлежали местному жителю.
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