https://static.news.ru/photo/09948d0c-5965-11ea-bc9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Новосибирске приговорил к трём годам и 15 дням колонии-поселения местного жителя за жестокое убийство собаки. История её гибели вызвала широкий общественный резонанс в регионе.

Всё началось с того, что тело животного с многочисленными ранениями обнаружили в лифте жильцы одной из многоэтажек. Вскоре выяснилось, что собака по кличке Шанти жила в приюте, однако впоследствии обрела хозяина. К нему в итоге и пришли следователи.

Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина убил питомицу «на почве внезапно возникшего преступного умысла, направленного на жестокое обращение с животным». Он нанёс ей травмы «неустановленным предметом», а после этого задушил.

По данным РИА Новости, которое ссылается на местные СМИ, заседания суда посещали зоозащитники и общественники, которые требовали сурового приговора для «садиста».

В итоге мужчина был осуждён по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель, совершённое с применением садистских методов».

Ранее депутат Заксобрания Кировской области оказался фигурантом уголовного дела об убийстве двух охотничьих собак. Как писал NEWS.ru, он застрелил «из хулиганских побуждений без значительного повода» животных, которые принадлежали местному жителю.