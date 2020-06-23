В Москве суд заочно арестовал двух участников «Артподготовки»

https://static.news.ru/photo/4a9bbb60-b56b-11ea-aa7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Участники запрещённого в РФ экстремистского движения «Артподготовка» Надежда Петрова и Александр Свищев были объявлены в розыск и заочно арестованы по решению Лефортовского суда Москвы.

Они объявлены в международный розыск, — рассказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко журналистам ТАСС.

Петрова и Свищев обвиняются в участии в террористическом сообществе, а также в подготовке к теракту. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок их содержания начнёт исчисляться с момента их экстрадиции в РФ и передачи конвойной службе ФСИН либо с момента их задержании на территории РФ.

Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев, который ранее занимал должность депутата Саратовской областной думы, с 2013 года постоянно заявлял, что 5 ноября 2017 года в России произойдёт «революция». Он призывал своих единомышленников собраться к этой дате в центрах городов страны и не уходить до отставки президента РФ Владимира Путина.

3 ноября 2017 года спецслужбы РФ заявили о предотвращении беспорядков, которые планировали устроить участники «Артподготовки». Они хотели поджечь московские административные здания и напасть на силовиков. Акции планировались на 4 и 5 ноября 2017 года. Было изъято 15 бутылок с воспламеняющейся смесью.

В ноябре этого же года на Мальцева было заведено уголовное дело об организации террористического сообщества. Мужчина покинул Россию летом 2017 года и скрылся во Франции. Уголовное дело также было возбуждено против пятерых его единомышленников — Александра Свищева, Юрия Корного, Андрея Кептя, Надежды Петровой и Андрея Толкачёва. По версии следствия, Петрова и Свищев должны были планировать теракты, а остальные фигуранты заниматься их исполнением.

NEWS.ru писал, что трое ростовчан получили сроки за поддержку движения Мальцева.