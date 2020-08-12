В Москве суд арестовал жениха, убившего невесту перед свадьбой

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Александр Воронин, жестоко убивший свою невесту за две недели до свадьбы и впоследствии сбежавший, арестован по решению Басманного суда Москвы. Он будет находиться в СИЗО два месяца — до 11 октября.

Защита Воронина просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Сам обвиняемый заверял, что не будет скрываться от следствия, однако свою вину признавать не стал, уточняет Life.

Тело девушки 1994 года рождения было найдено в квартире в центре Москвы вечером 21 июля. Правоохранители зафиксировали множественные телесные повреждения, в том числе в области головы.

Убитая 8 августа должна была выйти замуж. По подозрению в расправе был задержан её жених.

Ранее NEWS.ru писал, что в Приозерском районе Ленинградской области мужчина во время сбора грибов наткнулся на человеческие останки.