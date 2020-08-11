В Ленобласти грибник нашёл человеческие руки

В Приозерском районе Ленобласти мужчина во время сбора грибов наткнулся на человеческие останки.
Как
Как писал ранее NEWS.ru, 27 июля в Выборгском районе нашли туловище женщины без головы, рук и ног. Погибшей было 23 года, её супругу — 28 лет. На днях пара отпраздновала годовщину свадьбы — два года. По версии следствия, пара поссорилась и мужчина в ходе конфликта ударил супругу по голове топором как минимум три раза. После этого подозреваемый отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки было выброшено из окна квартиры.
Кроме того, ещё одной жертвой «бытовухи» стал украинский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко). Полицейские нашли его расчленённый труп в квартире на Невском проспекте,134, также в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры и Кохал убила супруга «неустановленным способом».
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