В Ленобласти грибник нашёл человеческие руки

https://static.news.ru/photo/23ec2598-dbba-11ea-ae57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приозерском районе Ленобласти мужчина во время сбора грибов наткнулся на человеческие останки.

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, гость одного из участков садоводства «Вайсиеки» 9 августа пошёл за грибами. Когда мужчина спустился на километр по течению реки Вьюн, то заметил в воде труп — ребро и кисти, торчащие из одежды. На следующий день о происшествии в полицию сообщил председатель садоводства.

Как писал ранее NEWS.ru, 27 июля в Выборгском районе нашли туловище женщины без головы, рук и ног. Погибшей было 23 года, её супругу — 28 лет. На днях пара отпраздновала годовщину свадьбы — два года. По версии следствия, пара поссорилась и мужчина в ходе конфликта ударил супругу по голове топором как минимум три раза. После этого подозреваемый отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки было выброшено из окна квартиры.

Кроме того, ещё одной жертвой «бытовухи» стал украинский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко). Полицейские нашли его расчленённый труп в квартире на Невском проспекте,134, также в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры и Кохал убила супруга «неустановленным способом».