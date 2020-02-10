https://static.news.ru/photo/a931ee76-4c14-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве умер генерал-лейтенант в отставке, разведчик и участник штурма дворца Амина в Афганистане Александр Голубев.

Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов. Разведчик скончался 8 февраля, не дожив до своего 84-летия одного дня.

Голубев служил в органах государственной безопасности с 1959 года, с 1969 года — во внешней разведке, пройдя путь от оперативного сотрудника до резидента. Он также возглавлял группу КГБ по взятию особо охраняемых объектов в Афганистане, участвовал в штурме дворца Амина и был главой разведывательного управления КГБ РСФСР.

Накануне в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский. Кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории Слонимский написал 34 симфонии, восемь опер, три балета, а также музыку к кинофильмам и театральным постановкам, писал NEWS.ru.