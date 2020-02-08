https://static.news.ru/photo/d2828876-4b33-11ea-9196-fa163e074e61_660.jpg Сергей Слонимский Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский.

Скончался композитор Сергей Слонимский, — сообщил ТАСС президент Санкт-Петербургского филармонического общества Борис Березовский.

Кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Слонимский написал 34 симфонии, восемь опер, три балета, а также музыку к кинофильмам и театральным постановкам.

Как писал NEWS.ru, американский композитор и поэт Джерри Херман скончался в возрасте 88 лет. Автор бродвейских мюзиклов «Хелло, Долли!» и «Молоко и мёд» умер в Майами. В 1985 году композитор сдал анализ на ВИЧ, который показал положительный результат. Спустя несколько лет он рассказал об этом публично.