Американский композитор и поэт Джерри Херман скончался в возрасте 88 лет.
Автор бродвейских мюзиклов «Хелло, Долли!» и «Молоко и мёд» умер в Майами,
Mame,’ Hello, Dolly!’ composer Jerry Herman dies at 88— CBS46 (@cbs46)
https://t.co/dieiYF3kZ3 pic.twitter.com/m2HSLTEorb December 27, 2019
В 1985 году композитор сдал анализ на ВИЧ, который показал положительный результат. Спустя несколько лет он рассказал об этом публично.
Херман был лауреатом премий «Тони» и «Грэмми», а в 2010 году стал обладателем премии центра Кеннеди за вклад в культуру США, писал NEWS.ru.
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