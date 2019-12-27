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Американский композитор и поэт Джерри Херман скончался в возрасте 88 лет.

Автор бродвейских мюзиклов «Хелло, Долли!» и «Молоко и мёд» умер в Майами, сообщила агентству Associated Press крёстная дочь Хермана Джейн Дориан.

В 1985 году композитор сдал анализ на ВИЧ, который показал положительный результат. Спустя несколько лет он рассказал об этом публично.

Херман был лауреатом премий «Тони» и «Грэмми», а в 2010 году стал обладателем премии центра Кеннеди за вклад в культуру США, писал NEWS.ru.