В Москве школьницу избили во время квеста

https://static.news.ru/photo/c49f8f42-2823-11eb-af68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

16-летнюю школьницу избили во время квеста в московском развлекательном центре. Пострадавшая обвинила в произошедшем работника клуба, где проходила игра.

Подробности инцидента, который произошёл 14 ноября в районе Измайлово, устанавливают в столичной прокуратуре.

По данным РИА Новости, девушке потребовалась медицинская помощь. Известно, что у школьницы диагностированы ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупая травма живота.

Агентство отмечает, что надзорное ведомство намерено проверить, соблюдались ли в заведении требования законодательства о несовершеннолетних, а также даст оценку безопасности оказываемых центром услуг для жизни и здоровья людей.

Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, двое злоумышленников ворвались в дом к пенсионерке, избили и изнасиловали её по очереди.