В Москве школьницу избили во время квеста

16-летнюю школьницу избили во время квеста в московском развлекательном центре. Пострадавшая обвинила в произошедшем работника клуба, где проходила игра.
Подробности инцидента, который произошёл 14 ноября в районе Измайлово, устанавливают в столичной прокуратуре.
По данным РИА Новости, девушке
Агентство отмечает, что надзорное ведомство намерено проверить, соблюдались ли в заведении требования законодательства о несовершеннолетних, а также даст оценку безопасности оказываемых центром услуг для жизни и здоровья людей.
Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, двое злоумышленников ворвались в дом к пенсионерке, избили и изнасиловали её по очереди.