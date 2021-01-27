В Москве сгорел пассажирский автобус

https://static.news.ru/photo/07e93614-6072-11eb-9085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в районе станции метро «Новые Черёмушки» сгорел пассажирский автобус. Благодаря действиям водителя, жертв удалось избежать.

Сегодня в 09:10 на улице Намёткина загорелся автобус № т72. Водитель оперативно остановил автобус и вывел всех пассажиров. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. <...> Инцидент произошёл рядом с Профсоюзной улицей, по которой проходит компенсационный автобус вдоль Калужско-Рижской линии. На движение бесплатных автобусов КМ происшествие не повлияло, — говорится в сообщении дептранса Москвы.

Движение транспорта по улице Намёткина временно перекрыто. В связи с происшествием изменен ряд автобусных маршрутов — т60, т72, 246, 555, 628 и С5.

Компенсационный маршрут вдоль Калужско-Рижской линии московского метрополитена введён на период приостановки движения поездов на участке от станции «Новые Черёмушки» до станции «Беляево». Эта мера связана с работами на строящемся участке Большой кольцевой линии, которая на юго-западе будет связана с Калужско-Рижской линией пересадкой на станцию «Калужская».

Ранее NEWS.ru писал, что девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном городе Электросталь. Всех пострадавших осмотрели медики скорой помощи, в автобусе было 20 человек. Водитель объяснил, что машину занесло и он не смог справиться с управлением.