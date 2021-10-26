В Москве разыскивают автомобиль предполагаемых убийц семьи банкира

Полиция в Москве объявила в розыск автомобиль Hyundai Solaris белого цвета, на котором могли скрыться предполагаемые убийцы банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Тела мужчины, женщины и ребёнка были найдены накануне в доме на Мосфильмовской улице. Об этом сообщает Baza.
Машину зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с домом, где было совершено тройное убийство,
Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына
Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала Смоленского банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. Baza
По данным Telegram-канала Mash, банкир
Ранее, в Ханты-Мансийске задержали бывшего начальника контрольно-ревизионного управления (КРУ) Министерства финансов по Югре Юрия Чекина. Мужчину обвиняют в организации убийства в 2000 году прокурора округа Юрия Бедерина.