В Москве разыскивают автомобиль предполагаемых убийц семьи банкира

Полиция в Москве объявила в розыск автомобиль Hyundai Solaris белого цвета, на котором могли скрыться предполагаемые убийцы банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Тела мужчины, женщины и ребёнка были найдены накануне в доме на Мосфильмовской улице. Об этом сообщает Baza.

Машину зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с домом, где было совершено тройное убийство, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына обнаружили накануне, после того, как семья с 24 октября перестала выходить на связь.

Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала Смоленского банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. Baza пишет , что по этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также обязали выплатить больше 2 млрд рублей по гражданскому иску.

По данным Telegram-канала Mash, банкир задолжал 8,5 млрд рублей.

Ранее, в Ханты-Мансийске задержали бывшего начальника контрольно-ревизионного управления (КРУ) Министерства финансов по Югре Юрия Чекина. Мужчину обвиняют в организации убийства в 2000 году прокурора округа Юрия Бедерина.