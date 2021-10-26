Экс-чиновника Минфина задержали за организацию убийства прокурора

В Ханты-Мансийске задержали бывшего начальника контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Югре Юрия Чекина. Мужчину обвиняют в организации убийства в 2000 году прокурора округа Юрия Бедерина, сообщили в пресс-службе СК.

Чекин более 20 лет находился в розыске. По данным следствия, в 1993 году, находясь в должности главного контролера-ревизора КРУ Минфина России по региону, он похитил через подконтрольный ему кооператив у одного из промышленных предприятий более 15 млн рублей. В отношении Чекина прокуратура возбудила уголовное дело. В июне 2000 года Чекин, желая отомстить прокурору Бердину, заказал его убийство. 25 июля 2000 года прокурор был застрелен в подъезде собственного дома.

Кроме того, следствие также считает, что по заказу Чекина 7 ноября 1996 года был убит его знакомый А.В.Руппель пытавшийся присвоить себе его деньги. Также Чекин, увлекавшийся азартными играми, организовал 3 января 1998 года убийство жителя города Ханты-Мансийска Б.М.Израилова из-за карточного долга. Непосредственные исполнители убийств были установлены и осуждены.

Как отмечается, последние годы экс-чиновник жил в съёмной квартире в столице Югры, практически не выходил из дома, имел при себе только паспорт гражданина СССР. Помогала ему одна из его родственниц.

Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование уголовного дела по организации убийства двух предпринимателей против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Также стало известно, что в отношении экс-губернатора возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества и мошенничества.