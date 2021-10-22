СК завершил расследование дела Фургала

СК РФ завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Теперь оно направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, её слова приводит ТАСС.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, установлены все обстоятельства совершенного преступления, проведены необходимые экспертизы. Уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд, — сказала она.

Сергея Фургала обвиняют в организации убийства двух предпринимателей и причастности к ОПГ. Он был задержан в июле 2020 года. Суд продлил экс-губернатору арест до 7 декабря. Сам он просил, чтобы его дело рассматривалось в суде присяжных. По словам защитника Фургала, он настаивает на своей невиновности.

Ранее в отношении экс-губернатора Хабаровского края были возбуждены новые уголовные дела по факту организации преступного сообщества и мошенничества.