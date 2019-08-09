https://static.news.ru/photo/f7eacfdc-baa2-11e9-bb42-fa163e074e61_660.jpg Сергей Березин Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

В ритуальном зале Троекуровского кладбища состоялось прощание с народным артистом России, основателем ВИА «Пламя» Сергеем Березиным. В церемонии приняли участие родственники, друзья и коллеги, в числе которых были поэтесса Лариса Рубальская и певец Вячеслав Малежик.

Это был замечательный человек, очень теплосердечный, — цитирует ТАСС Рубальскую.

Как писал News.ru, в октябре Сергею Березину исполнилось бы 82 года. Точная причина его смерти пока не установлена, по предварительным данным, Березин умер после долгой болезни. В юности Сергей Березин аккомпанировал Марку Бернесу, а в 1973 году стал работать в одном из известных советских вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова. В 1975 году создал новую группу — «Пламя».