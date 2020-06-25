В Москве прогулочный теплоход врезался в стену

https://static.news.ru/photo/a30f69e2-b721-11ea-91c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогулочное судно «Лагуна» врезалось в стенку набережной на Москве-реке. Никто из пассажиров не пострадал.

На борту теплохода находились 49 выпускников девятого класса и 10 взрослых, которые их сопровождали. Судно по касательной задело стенку набережной. На данный момент представители СК начали проверку по факту происшествия, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в столице прошёл парад судов ко дню начала навигации. Из-за пандемии коронавируса московские власти отложили мероприятие на два месяца. Оно состоялось 23 июня 2020 года. В нём приняли участие около 40 различных судов, которые прошли от Новоспасского до Андреевского пешеходного моста.

Как ранее писал NEWS.ru, теплоход с 14 членами экипажа сел на мель на реке Каме. Судно шло по маршруту Агидель — Ростов-на-Дону.