В Москве приёмный отец избил девочку, которую чуть не убила мать

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Приёмные родители подозреваются в истязании четырёхлетней девочки. До этого ребёнка чуть не убила родная мать. В ситуации разбираются столичные полицейские и служба соцзащиты.

Как сообщает Пятый канал, воспитатели детского сада обнаружили на теле ребёнка ссадины, когда она переодевалась. После этого работники учреждения вызвали скорую и полицию.

Малышка рассказала, что получила удар по голове и спине от приёмного отца. В детский сад вызвали приёмную маму девочки. Она сообщила, что малышка устроила скандал, когда отец собирал её в детский сад. Мужчина якобы был вынужден держать ребёнка за руки и туловище, что привело к появлению следов.

Медики больницы Святого Владимира диагностировали у ребёнка ссадины лица, щеки, спины и гематому скулы. У ребёнка может быть сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Девочка остаётся под наблюдением врачей.

В родной семье ребёнку тоже приходилось несладко. Журналисты «МК» выяснили , что психически неуравновешенная мать пыталась выкинуть девочку в окно квартиры. Ребёнка спасли соседи. Потом мать лишили родительских прав.

Приёмных родителей предупреждали в опеке, что у малышки сложный характер. В новой семье появился собственный ребёнок, и девочка стала ревновать к нему и устраивать истерики. По данным СМИ, устроить её в ясли не получалось, поскольку у ребёнка якобы был невыносимый характер.

Воспитатели детского сада, в который с сентября ходит ребёнок, заявили, что не заметили никаких отклонений в поведении. Они подчеркнули, что девочка очень ласковая.

NEWS.ru писал, что жительница Карпинска держала в шкафу дочь, рождённую полгода назад. Несчастная девочка полгода жила в сумке. Её случайно обнаружили гости во время застолья. Они забрали младенца и вызвали полицию. Состояние малышки оценивается как тяжёлое.