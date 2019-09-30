https://static.news.ru/photo/a013b13c-e385-11e9-8887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Москве полиция задержала четырёх подозреваемых в незаконном обороте золота. В общей сложности изъяли 26 кг драгметалла, стоимостью в 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники похищали на предприятии в Якутии золотосодержащее сырьё, переплавляли и отправляли в столицу для дальнейшей реализации.

В Москве преступники организовали кустарную лабораторию, где с помощью химический манипуляций доводили золото до 585 пробы. Далее они продавали драгметалл через ломбарды и скупщиков. Ворованное золото представляли под видом переплавленных изделий, которые приносят граждане.

Возбудили уголовное дело, троих поместили под домашний арест, ещё одного – заключили под стражу.

Ранее на северо-западе Москвы двое неизвестных совершили налёт на ресторан. По словам очевидцев, в руках одного из злоумышленников был автомат, однако стрельба из него не велась, писал News.ru.