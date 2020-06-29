В Москве потушили пожар после взрыва в доме на улице Проходчиков

https://static.news.ru/photo/175e5458-ba00-11ea-97fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/АГН «Москва»

МЧС сообщило о ликвидации пожара на улице Проходчиков в Москве, где произошёл взрыв бытового газа.

В 14:32 мск пожар ликвидирован, — подтвердил источник ТАСС в столичном главке ведомства.

Согласно предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетанировать газо-воздушная смесь. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка и остекление двух квартир. Загорелись четыре квартиры. Также известно о четырёх пострадавших, которых в настоящее время осматривают врачи. Всего спасено шесть человек.

Как писал, NEWS.ru, инцидент произошёл 29 июня в доме номер 3. Очевидцам удалось снять момент взрыва в жилом доме на видео. Известно, что дом газифицирован. По предварительным данным, именно взрыв бытового раза и стал причиной ЧП.

Также внутри горящего дома могут находиться люди. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, в здании до сих пор находится женщина и просит о помощи.