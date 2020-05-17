В Москве электричка насмерть сбила мужчину

https://static.news.ru/photo/57bec1c8-981c-11ea-abd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 17 мая мужчина погиб при попытке перейти по путям на противоположную платформу станции Тульская Павелецкого направления Московской железной дороги. По смертельному инциденту началась доследственная проверка.

Примерно в 7 часов 40 минут мужчина, при попытке перейти на противоположную платформу станции Тульская по железнодорожным путям, был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Узуново, — сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Личность мужчины в настоящее время устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как писал NEWS.ru, турист из Индии был сбит электричкой в Москве во время игры в снежки. От полученных травм он скончался по дороге в больницу. Инцидент произошёл у платформы Окружная Савёловского направления. По словам знакомого, индус увидел снег первый раз в жизни, вместе с двумя своими родственницами он стал играть в снежки и не заметил поезда. Машинист увидел внезапно выскочившего на рельсы человека, но не сумел экстренно остановить поезд.