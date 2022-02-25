В Москве подросток спустился к реке и погиб

В Москве пропал подросток после спуска в реку на северо-западе столицы. Он спускался вместе с другом. В итоге один из юношей пропал, второго госпитализировали в больницу, где он скончался. Об этом сообщает прокуратура столицы в своём Telegram-канале.

В районе Южное Тушино двое подростков 13 и 14 лет спустились в реку с Восточного моста. Один юноша выбрался из воды и госпитализирован, — говорится в сообщении.

Позднее же стало известно, что выбравшийся юноша скончался в больнице. Изначально его туда доставили в тяжёлом состоянии. Очевидцы утверждают, что подростки полезли в реку после того, как у одного из них упал предмет в воду.

Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти несовершеннолетнего, — добавляется в сообщении.

Ранее на юге Москвы подросток погиб, катаясь на надувных санках. Он врезался в дерево и получил повреждения, несовместимые с жизнью.