В Москве неизвестный застрелил мужчину

https://static.news.ru/photo/c3b19f32-92a3-11ea-a2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный выстрелил из ружья в мужчину на северо-западе Москвы. Этому предшествовал конфликт, причины которого сейчас выясняют правоохранительные органы.

Вступившись за пострадавшего, его отец ранил нападавшего ножом, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Задержан ли стрелявший, не уточняется. Получивший огнестрельное ранение мужчина скончался.

Ранее на Филиппинах, как писал NEWS.ru, полицейский застрелил мужчину в пункте контроля, где людям проверяют температуру из-за пандемии коронавируса. Пьяный фермер с косой в руках отказывался слушать врачей и не хотел надевать маску.