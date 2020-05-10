В Москве неизвестный застрелил мужчину

Неизвестный выстрелил из ружья в мужчину на северо-западе Москвы. Этому предшествовал конфликт, причины которого сейчас выясняют правоохранительные органы.
Вступившись за пострадавшего, его отец ранил нападавшего ножом,
Задержан ли стрелявший, не уточняется. Получивший огнестрельное ранение мужчина скончался.
Ранее на Филиппинах, как писал NEWS.ru, полицейский застрелил мужчину в пункте контроля, где людям проверяют температуру из-за пандемии коронавируса. Пьяный фермер с косой в руках отказывался слушать врачей и не хотел надевать маску.
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