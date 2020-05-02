В Москве мужчину ранили ножом и забрали пакет с продуктами

https://static.news.ru/photo/a41cdf5a-8c3c-11ea-b40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный злоумышленник напал на мужчину и забрал у него пакет с продуктами.

Неизвестный, подойдя сзади, неустановленным предметом нанес мужчине удар сбоку и, похитив у него пакет с продуктами, скрылся, — следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошёл в вечернее время 1 мая на востоке столицы около дома 47 по улице Кирпичной. У пострадавшего колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Его отвезли на скорой помощи в больницу. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия, просматривает камеры видеонаблюдения.

Ранее NEWS.ru писал, что двое неизвестных напали на охранника продуктового магазина на улице Лихоборские Бугры в Москве. Во время конфликта один из нападавших откусил охраннику ухо.