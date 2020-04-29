Житель Москвы откусил ухо охраннику магазина

https://static.news.ru/photo/2dfe7da4-8a31-11ea-8a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Охранник продуктового магазина лишился части уха во время конфликта. Инцидент произошёл на севере Москвы.

Двое неизвестных напали на охранника «Пятёрочки» на улице Лихоборские Бугры. Один из злоумышленников откусил мужчине ухо примерно на 3 сантиметра.

Двое нападавших скрылись, пострадавший госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка, — заявили журналистам ТАСС в полиции.

NEWS.ru писал, что в Кировской области передали в суд дело о нападении на фельдшера. Инцидент произошёл 17 апреля в Кирово-Чепецке. Двое пьяных мужчин избили фельдшера. Медработник получил травмы.