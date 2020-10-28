В Москве задержали двух лидеров азербайджанской организации ВБОН

https://static.news.ru/photo/b4494212-192a-11eb-a414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве будут судить за хулиганство двух лидеров азербайджанской организации «Во благо общего народа» (ВБОН). Речь идёт о Романе Агаеве и Рагибе Байрамове.

По данным источника ТАСС, следствие уже предъявило им обвинение.

В настоящее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследованием дела занимается следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве, — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГСУ столичного ГУ МВД эти данные не подтверждают и не опровергают.

По данным из открытых источников, члены организации призывают соотечественников вести себя в соответствии с обычаями и устоями. При этом в Сети появились ролики, где представители ВБОН избивали людей и требовали от них извинений на камеру за негативные высказывания.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские полицейские задержали женщину, которая оголилась в момент, когда к участку для голосования в рамках проходящих на Украине местных выборов шёл президент страны Владимир Зеленский с женой. Инцидент показали в эфире местного телевидения.