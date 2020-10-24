СМИ: женщина оголилась перед участком, где голосовал Зеленский

https://static.news.ru/photo/9d650250-16a2-11eb-823a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Украинские полицейские задержали женщину, которая оголилась в момент, когда к участку для голосования в рамках проходящих на Украине местных выборов шёл президент страны Владимир Зеленский с женой. Инцидент показали в эфире местного телевидения.

Девушка вырвалась из-за ограждения и подняла юбку, после чего её схватили стражи порядка. По предварительным данным, она является сторонницей движения Femen, передаёт портал «Страна».

В середине октября 2020 года Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов. Власти спросят мнение украинцев по неким важным моментам и обещают учесть их ответы при принятии дальнейших решений. Зеленский заявил, что эти пять вопросов он озвучит чуть позже. По данным источников, один из вопросов будет касаться статуса Донбасса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов Украины подозревают депутата Сумского областного совета в вымогательстве пожертвований на свою избирательную кампанию. По версии силовиков, он требовал у главы коммунального предприятия $4 тысячи (около 300 тысяч рублей).