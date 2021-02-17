В Москве из банковского сейфа украли больше 20 млн рублей

https://static.news.ru/photo/54a10b1c-710c-11eb-ac85-96000091f725_660.jpg Фото: erwin rachbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

Неизвестные похитили из банковского сейфа в центре Москвы 23 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД.

Инцидент произошёл на Петровском бульваре. Пропажу денежных средств заметила некая женщина.

Следствие предполагает, что 15 февраля неизвестные в неустановленное время пришли в отделение банка. Там они вскрыли сейфы и украли у трёх людей четыре, пять и 13 миллионов рублей. Общая же сумма ущерба составила 23 миллиона 690 тысяч рублей, передаёт «Московский Комсомолец».

Сотрудникам полиции в течение нескольких дней поступала информация о хищении денег и ювелирных изделий из ячеек. Сумма материального ущерба людям, которые оставили на хранение свои сбережения, достигает 250 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов возбудили четыре уголовных дела по фактам краж из банковских ячеек в московских банках. По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, заявления подали четыре клиента двух банков, которые находятся на улицах Намёткина и Климашкина.

До этого сообщалось, что неизвестный злоумышленник вынес из сейфовых ячеек банка «Агора» на северо-востоке Москвы деньги на общую сумму порядка 55 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ «Кража». Отмечается, что жертвами преступления стали сотрудники банка — председатель правления, председатель совета и IT-специалист.