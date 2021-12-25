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В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Метрополис» из-за человека с гранатой

20:50, 26 декабря 2021
В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Метрополис» из-за человека с гранатой Фото: metropolisru/vk.com
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В московском ТЦ «Метрополис» была объявлена эвакуация. По предварительным данным, в одном из магазинов посетитель достал гранату. На место вызваны оперативные службы, сообщает Telegram-канал «112».

Другие источники со ссылкой на очевидцев сообщают, что мужчина стал кричать о бомбе после того, как попался на краже из магазина.

По последним данным, в настоящий момент звучит звуковое оповещение о том, что торговый центр работает в штатном режиме. Люди начали возвращаться с улицы обратно.

Уточняется, что один из посетителей похитил духи в магазине косметики, а после того как его попытался задержать охранник, достал гранату из кармана и начал угрожать. После этого преступник покинул здание ТЦ и направился в сторону метро. Сейчас его разыскивает полиция. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Ранее сообщалось о вооружённом ограблении банка в Уфе. Двое неизвестных с оружием ворвались в отделение на улице Цюрупы, где угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили более 4 млн рублей.

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