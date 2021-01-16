В Москве девочке-подростку потребовалась медпомощь после избиения отцом

https://static.news.ru/photo/1b57fb6c-58ad-11eb-ad47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве девочка 2006 года рождения обратилась за медпомощью с ушибами грудной клетки, локтя и мягких тканей шеи. Врачам она сказала, что её избил отец.

О произошедшем полиции стало известно из телефонограммы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сотрудники МВД начали проверку.

Девочка после оказания помощи была отпущена домой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что 12-летняя москвичка пожаловалась в полицию на своего отчима. По словам девочки, он избил её ремнём с пряжкой и отрезал прядь волос. Инцидент произошёл после ссоры мужчины с матерью подростка.

В Забайкалье местный житель попал под следствие за жестокое обращение с четырёхлетним пасынком в Чите. В конце декабря он избил ребёнка за небольшую провинность, а после запер полураздетого в неотапливаемом гараже на несколько часов. Мальчик с телесными повреждениями и обморожением рук и ног был госпитализирован.