В Москве девочке-подростку потребовалась медпомощь после избиения отцом

В Москве девочка 2006 года рождения обратилась за медпомощью с ушибами грудной клетки, локтя и мягких тканей шеи. Врачам она сказала, что её избил отец.
О произошедшем полиции стало известно из телефонограммы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сотрудники МВД начали проверку.
Девочка после оказания помощи была отпущена домой,
Ранее NEWS.ru писал, что 12-летняя москвичка пожаловалась в полицию на своего отчима. По словам девочки, он избил её ремнём с пряжкой и отрезал прядь волос. Инцидент произошёл после ссоры мужчины с матерью подростка.
В Забайкалье местный житель попал под следствие за жестокое обращение с четырёхлетним пасынком в Чите. В конце декабря он избил ребёнка за небольшую провинность, а после запер полураздетого в неотапливаемом гараже на несколько часов. Мальчик с телесными повреждениями и обморожением рук и ног был госпитализирован.