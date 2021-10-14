В Москве 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве своего деда

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего деда. Силовики прибыли в квартиру на улице Академика Пилюгина после сообщений о криках, на месте они обнаружили девушку и тело мужчины, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что смерть пожилого человека
Ранее сообщалось, что в Рязанской области отчим и мачеха убили подростка. По имеющейся информации, приёмные родители мальчика практиковали оккультизм. Подросток пропал 8 октября, а 13 октября его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу.