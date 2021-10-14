В Москве 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве своего деда

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего деда. Силовики прибыли в квартиру на улице Академика Пилюгина после сообщений о криках, на месте они обнаружили девушку и тело мужчины, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что смерть пожилого человека произошла в результате множественных ножевых ранений. По словам подозреваемой, она убила деда после ссоры, поскольку была вынуждена защищаться. 20-летняя москвичка задержана и передана полиции. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области отчим и мачеха убили подростка. По имеющейся информации, приёмные родители мальчика практиковали оккультизм. Подросток пропал 8 октября, а 13 октября его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу.